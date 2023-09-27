Бен Ходжес: Единственная надежда России на Украине – президентство Трампа

Единственная надежда России – это цепляться за возможность победы Дональда Трампа на втором сроке на посту президента США и сокращения поддержки Украины, заявил генерал в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.
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