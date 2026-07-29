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Парламентская газета

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Сенатор Святенко подвела итоги работы социального блока Совфеда

Сенатор Святенко подвела итоги работы социального блока Совфеда

Зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко рассказала об инициативах рабочей группы по обеспечению прав участников СВО и их семей и социальных проектах палаты регионов в период весенней парламентской сессии.

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