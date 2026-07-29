Сенатор Святенко подвела итоги работы социального блока Совфеда

Зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко рассказала об инициативах рабочей группы по обеспечению прав участников СВО и их семей и социальных проектах палаты регионов в период весенней парламентской сессии.
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