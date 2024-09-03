Почетный караул у трапа: Путин прилетел в Монголию, которая должна его арестовать

14K прочтений Вчера Президент РФ Владимир Путин, прибывший в Монголию с официальным визитом, на церемонии встречи в аэропорту Улан-Батора, 2 сентября 2024 года / Наталия Губернаторова/POOL/РИА Новости Путин впервые посетил страну, которая признает юрисдикцию МУС и должна арестовать его.