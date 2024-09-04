Самодельную бомбу бросили в окно дома на улице Ткачей. Как стало известно Мойке78, после 22:00 3 сентября пожарные приезжали к дому на улице Ткачей.
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Самодельную бомбу бросили в окно дома на улице Ткачей. Как стало известно Мойке78, после 22:00 3 сентября пожарные приезжали к дому на улице Ткачей.