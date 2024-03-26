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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Щитов: «В СКА одни из самых лучших молодых игроков в России, очень длинная скамейка. Нужны хоккеисты с кубковым опытом, настоящих лидеров мало»

СКА проиграл «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина. – Какая главная причина неудачи СКА в Кубке Гагарина? – Главный тренер армейцев указывает на молодой состав как на одну из причин.

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