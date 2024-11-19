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Ростов четвертый год подряд не может вовремя подготовиться к зиме

Ростов четвертый год подряд не может вовремя подготовиться к зиме

С приближением зимнего сезона в Ростовской области назревает серьезная проблема: 8 из 49 городов и районов региона не получили паспорта готовности к зиме.

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