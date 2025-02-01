Историк Наталья Пушкарева: Красоту татарок уподобляли цветам, вплетенным в русский холст

«Миллиард.Татар» поговорил о роли женщин в истории с руководителем Центра гендерных исследований РАН Натальей Пушкаревой – ученым, которая считается основоположницей исторической феминологии и гендерной истории в советской и российской науке.
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