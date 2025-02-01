НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

42 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • igor vinogradov
    МАТЕРИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНТРАКТА ТОЖЕ НЕ МАЛЕНЬКИЙ ФАКТОР....«Брат и шурин там...
  • igor vinogradov
    М«Брат и шурин там...
  • Ольга Левенкова
    это русские американцы,жаль, что так вышло,но чем мы РОССИЯ должны помогать им,они давно не русские и у них есть родс...Улетели в США и в...

Историк Наталья Пушкарева: Красоту татарок уподобляли цветам, вплетенным в русский холст

Историк Наталья Пушкарева: Красоту татарок уподобляли цветам, вплетенным в русский холст

«Миллиард.Татар» поговорил о роли женщин в истории с руководителем Центра гендерных исследований РАН Натальей Пушкаревой – ученым, которая считается основоположницей исторической феминологии и гендерной истории в советской и российской науке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх