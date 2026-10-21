ЕС будет требовать у Канады и Великобритании деньги на дополнительное финансирование Киева. Брюссель планирует усилить давление ан союзников, которые не являются членами Евросоюза.
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