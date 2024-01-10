Неожиданно: Финляндия может лишиться части территорий, которые вернутся России

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Комментарии
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Кошмар
Как-то я не заметил... И Эрдоган, сцуко,мне не сообщил. А финны ещё год-два будут решать, размещать американские войска на своей территории или нет.  Но где вход, там обычно и выход.  Так что, ещё не вечер.😀
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14 час.
Юрий Золотарев
Ну вот КАК бы стереть с лица Планеты образование по имени Пиндо-Уошингтон??
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14 час.
Владислав Владислав
Обарзели Наглоскунсы
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25 мин.

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