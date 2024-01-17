Неосторожная собака свалилась в пруд, приняв его за лужайку

Жительница Янчжоу (Цзянсу, Китай) отправилась на прогулку со своей собакой. В какой-то момент четвероногий друг человека подумал, что перед ним лужайка и принял незапланированные водные процедуры в зазеленевшем пруду.
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