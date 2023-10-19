Сийярто назвал лицемерием реакцию премьера Эстонии на встречу Путина и Орбана

БУДАПЕШТ, 19 октября, ФедералПресс. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу венгерского премьера Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным.
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