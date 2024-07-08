«Китай постоянно продвигает проведение мирных переговоров»: Си Цзиньпин высказался по итогам встречи с Орбаном

Китай настроен на поиск политического решения для урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин по итогам состоявшейся в Пекине встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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