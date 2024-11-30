Тарьей Бё поздравил спортсменов, которых наградят после лишения медали Устюгова

Норвежский биатлонист Тарьей Бё на своей странице в Instagram поздравил спортсменов, которые получат медали после отказа Спортивного арбитражного суда (CAS) в удовлетворении апелляции российского биатлониста Евгения Устюгова.
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