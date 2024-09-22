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Дворкович отказался вести заседание в FIDE о снятии санкций с россиян

Дворкович отказался вести заседание в FIDE о снятии санкций с россиян

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович отказался вести заседание генеральной ассамблеи организации в Будапеште, на котором обсуждается снятие санкционных ограничений с россиян.

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Комментарии
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Eduard
Именно:спорт вне политики,
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16 час.
Eduard
Может быть америкаецы или европкйцы не вревали? Да десятки раз!
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16 час.
ВК
Владимир Колесников
Кто такой этот еврей? 🤔
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13 час.

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