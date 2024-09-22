Дворкович отказался вести заседание в FIDE о снятии санкций с россиян

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович отказался вести заседание генеральной ассамблеи организации в Будапеште, на котором обсуждается снятие санкционных ограничений с россиян.
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