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«Если бы не СВО, я пошёл бы защищать свой народ»: Владимир Соловьёв объяснил, почему он не едет воевать в Израиль

«Если бы не СВО, я пошёл бы защищать свой народ»: Владимир Соловьёв объяснил, почему он не едет воевать в Израиль

Самый лютый и пронзительный патриот российского федерального телевидения в именной передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым»рассказал любопытному народу, почему он ещё не бьётся на фронтах в Израиле, а до сих пор остаётся с нами.

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Комментарии
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саша дмитренко
уничтожат  не  их  а  палестинцев!!  хамас  на  это  плевать!!!! главное-разжечь  мировой  пожар  ненависти  к  израилю!муслимские  ублюдки  начали  войну за  веру,,,и  все  чаще  в  мире  слышится-аллах  акбар!
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4 час.
Сергей Федотов
С ублюдочной бандеровской поганью ясно, просветили, спасибо😆 а вот, извиняюсь уточнить, какая погань арабов-то поддерживает? Десятки лет эти арабы в разных обличиях снимают с наших пленных ребят с живых кожу, глотки режут на камеры калечат, издеваются.  Афганские моджахеды, чеченские боевики, ИГИЛ, Хезбола, Аль-Кайда, ХАМАС, чем они отличаются-то друг от друга? Хрен с ними с евреями, евреи своё получат, с какого хрена вонючих арабов-то нам любить? Козоёбы сегодня над Израилем на парапланах катаются, завтра опять на Кавказ придут с нами воевать. А вот евреи глотки нашим солдатам-то не резали.
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4 час.
саша дмитренко
алтайцев тайно принял  ислам  сделал  обрезание,,таперича он враг!
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4 час.

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