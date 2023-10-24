Самый лютый и пронзительный патриот российского федерального телевидения в именной передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым»рассказал любопытному народу, почему он ещё не бьётся на фронтах в Израиле, а до сих пор остаётся с нами.
«Если бы не СВО, я пошёл бы защищать свой народ»: Владимир Соловьёв объяснил, почему он не едет воевать в Израиль
Комментарии
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саша дмитренко
уничтожат не их а палестинцев!! хамас на это плевать!!!! главное-разжечь мировой пожар ненависти к израилю!муслимские ублюдки начали войну за веру,,,и все чаще в мире слышится-аллах акбар!
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4 час.
Сергей Федотов
С ублюдочной бандеровской поганью ясно, просветили, спасибо😆 а вот, извиняюсь уточнить, какая погань арабов-то поддерживает? Десятки лет эти арабы в разных обличиях снимают с наших пленных ребят с живых кожу, глотки режут на камеры калечат, издеваются. Афганские моджахеды, чеченские боевики, ИГИЛ, Хезбола, Аль-Кайда, ХАМАС, чем они отличаются-то друг от друга? Хрен с ними с евреями, евреи своё получат, с какого хрена вонючих арабов-то нам любить? Козоёбы сегодня над Израилем на парапланах катаются, завтра опять на Кавказ придут с нами воевать. А вот евреи глотки нашим солдатам-то не резали.
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4 час.
саша дмитренко
алтайцев тайно принял ислам сделал обрезание,,таперича он враг!
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4 час.
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