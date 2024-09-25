Политика как он...
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Политика как она есть

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Москвичам предсказали аномальную погоду

Москвичам предсказали аномальную погоду

Со среды, 25 сентября, по воскресенье, 29 сентября, в Москве прогнозируется температура выше нормы на 6-8 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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