Царьград

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Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал о планах по ремонту соцучреждений в 2023 году

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал о планах по ремонту соцучреждений в 2023 году

Работы будут проводиться в детских садах, школах, учреждениях культуры и спортивных сооружениях.Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал о планах по текущему ремонту школ, детских садов, учреждений культуры и спортивных сооружений в 2023 году.

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