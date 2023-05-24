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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев указал на намерение Запада уничтожить основополагающие ценности

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев указал на намерение Запада уничтожить основополагающие ценности

Государства западного мира начали разрушать традиционные ценности. Об этом предупредил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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