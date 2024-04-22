Литовские власти истерично шарахаются от кириллицы на элементах своего газопровода

Литовский Госсовет по регулированию энергетики (VERT) поручил оператору газотранспортной системы Amber Grid заменить на магистральном газопроводе Литвы и Польши GIPL соединительные детали, произведенные в РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии