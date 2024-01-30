Почему мне не понравился последний выпуск "Бесогона"

На днях произошло действительно беЗпрецедентное событие - мне не понравился последний - и одновременно первый в наступившем году - выпуск "Бесогона" (а я его так ждала!) Раньше такого никогда не бывало - разумеется, одни выпуски казались мне более интересными, другие менее, но такого, чтоб я в недоумении задавала себе вопрос - "Господи, что это? Неужели и Михалков не наш?!! НЕ ВЕРЮ!" - ранее не случалось.
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