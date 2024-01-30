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Почему мне не понравился последний выпуск "Бесогона"

На    днях   произошло       действительно  беЗпрецедентное   событие  -    мне  не  понравился    последний   - и  одновременно  первый     в  наступившем  году -  выпуск  "Бесогона" (а  я   его  так  ждала!)  Раньше  такого  никогда   не  бывало   -    разумеется,  одни  выпуски    казались  мне     более интересными,     другие     менее,   но такого,  чтоб  я     в  недоумении     задавала  себе  вопрос - "Господи, что   это?  Неужели  и  Михалков  не  наш?!!  НЕ  ВЕРЮ!"   -  ранее    не  случалось.

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