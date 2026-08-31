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Никакой паники, людей осталось мало, еды хватит. Украинские пропагандисты требуют не обращать внимание на пустые прилавки

Никакой паники, людей осталось мало, еды хватит. Украинские пропагандисты требуют не обращать внимание на пустые прилавки

На Украине включили продуктовый антикриз. На фоне пустых полок в супермаркетах Киева, Винницы, Кривого Рога, Львова, говорящие головы Банковой призывают украинцев не раздувать панику и не сметать крупу и масло из магазинов.

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