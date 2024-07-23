♟ В Симферополе открыли шахматный клуб Сергея Карякина До 15 августа определят расписание, а с 1 сентября начнутся занятия по группам.
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♟ В Симферополе открыли шахматный клуб Сергея Карякина До 15 августа определят расписание, а с 1 сентября начнутся занятия по группам.