Путин назвал Турцию одним из привилегированных партнеров России

БИШКЕК, 1 сентября. /ТАСС/. Турция является одним из привилегированных партнеров России и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики, заявил российский лидер Владимир Путин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым