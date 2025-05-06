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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Жара в День Победы. Какая погода будет на майских выходных в Алтайском крае

Четырехдневные праздники разделятся пополам – без дождей и с дождями Жителей Алтайского края ожидают два жарких дня в эти продолжительные выходные: с 8 по 11 мая столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

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