Произнесите "похмелье" с ударением на последний слог. Почувствуйте тень виноградника, вкус молодого божоле, уют винного погреба ...

Вдруг из маминой из спальни, хромоногий и кривой, выбегает умывальник и: окончательно ломает неокрепшую детскую психику "Какой галантный зятек" - с улыбкой на лице сказала теща, раскладывая обе гвоздики по разным вазам СКОПИРОВАТЬ И СМОТРЕТЬ ИЗДАЛЕКА .
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