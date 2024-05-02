Произнесите "похмелье" с ударением на последний слог. Почувствуйте тень виноградника, вкус молодого божоле, уют винного погреба ...

Вдруг из маминой из спальни, хромоногий и кривой, выбегает умывальник и: окончательно ломает неокрепшую детскую психику "Какой галантный зятек" - с улыбкой на лице сказала теща, раскладывая обе гвоздики по разным вазам СКОПИРОВАТЬ И СМОТРЕТЬ ИЗДАЛЕКА .