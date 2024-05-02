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Произнесите "похмелье" с ударением на последний слог. Почувствуйте тень виноградника, вкус молодого божоле, уют винного погреба ...

Произнесите "похмелье" с ударением на последний слог. Почувствуйте тень виноградника, вкус молодого божоле, уют винного погреба ...

  Вдруг из маминой из спальни, хромоногий и кривой, выбегает умывальник и: окончательно ломает неокрепшую детскую психику "Какой галантный зятек" - с улыбкой на лице сказала теща, раскладывая обе гвоздики по разным вазам  СКОПИРОВАТЬ  И  СМОТРЕТЬ  ИЗДАЛЕКА .

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