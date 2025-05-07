На Кубани таксист сбил ребенка на «зебре»: девочка со множественными травмами госпитализирована

Происшествие случилось на улице Владимирской. Согласно предварительным данным, тридцатидвухлетний мужчина, управлявший такси, не предоставил преимущество десятилетней девочке, двигавшейся по нерегулируемой "зебре".
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