У "наливайки" на Разъезжей юноше порезали шею "розочкой" Жителя Читы увезли в Мариинскую больницу после ссоры с неизвестными у круглосуточного алкомаркета в центре Петербурга.
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У "наливайки" на Разъезжей юноше порезали шею "розочкой" Жителя Читы увезли в Мариинскую больницу после ссоры с неизвестными у круглосуточного алкомаркета в центре Петербурга.