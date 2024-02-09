Аналитик Болотских: по схеме cash‑in «Кристалл» может привлечь 1 млрд руб на IPO

РИАМО - 9 фев. Заявленные алкогольной группой «Кристалл» планы по первичному размещению акций на Мосбирже и привлечения средств на сумму 1 млрд рублей вполне реалистичны, сообщил РИАМО ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.
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