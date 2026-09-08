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Регионы России

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Полузащитник Иван Олейников отказался от трансфера в «Рубин»

Полузащитник Иван Олейников отказался от трансфера в «Рубин»

Ранее в Казани был запланирован медицинский осмотр игрока, на который он не явился. После этого Олейников проинформировал руководство «Рубина» о своем решении не переходить в их клуб, отказавшись от подтвержденных ранее соглашений.

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