Полузащитник Иван Олейников отказался от трансфера в «Рубин»

Ранее в Казани был запланирован медицинский осмотр игрока, на который он не явился. После этого Олейников проинформировал руководство «Рубина» о своем решении не переходить в их клуб, отказавшись от подтвержденных ранее соглашений.
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