Как в жизни выглядели 11 книжных героинь, на которых мы хотели быть похожими в детстве

Художественная литература довольно часто основывается на реальных событиях. Конечно, у авторов повестей и романов есть простор для выдумки, но источником вдохновения все так же служат люди и обстоятельства.
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