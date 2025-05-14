В Алтайском крае тепловоз и два вагона сошли с рельсов

В Алтайском крае с рельсов сошли тепловоз и два вагона. Об этом в среду, 14 мая, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России.
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