Assassin's Creed Mirage получит Новую игру+ и режим перманентной смерти в бесплатном де...

Assassin's Creed Mirage получит Новую игру+ и режим перманентной смерти в бесплатном декабрьском обновленииUbisoft объявила, что в декабре этого года Assassin’s Creed Mirage получит бесплатное обновление, которое будет включать в себя режим “Новая игра+” и дополнительный режим перманентной смерти, который игроки смогут включить независимо от выбранного уровня сложности.