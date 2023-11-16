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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Assassin's Creed Mirage получит Новую игру+ и режим перманентной смерти в бесплатном де...

Assassin's Creed Mirage получит Новую игру+ и режим перманентной смерти в бесплатном де...

Assassin's Creed Mirage получит Новую игру+ и режим перманентной смерти в бесплатном декабрьском обновленииUbisoft объявила, что в декабре этого года Assassin’s Creed Mirage получит бесплатное обновление, которое будет включать в себя режим “Новая игра+” и дополнительный режим перманентной смерти, который игроки смогут включить независимо от выбранного уровня сложности.

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