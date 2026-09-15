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Татар-информ

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Появились дата и место прощания с пилотом-инструктором самолета, упавшего в РТ

Появились дата и место прощания с пилотом-инструктором самолета, упавшего в РТ

Прощание с пилотом-инструктором упавшего в Татарстане самолета Олегом Глазыриным состоится сегодня в селе Канашево Челябинской области.

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