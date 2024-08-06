NPCC: около 380 человек задержаны после начала массовых беспорядков в Британии

378 человек были задержаны после начала массовых беспорядков в Британии. Об этом заявил глава Национального совета начальников полиции Соединенного Королевства (NPCC) Гэвин Стивенс, его слова приводит сайт ведомства.
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