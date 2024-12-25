Депутат Картаполов об окончании СВО: Прогнозы — дело неблагодарное

В наступающем году Комитет Госдумы по обороне рассчитывает на принятие обновленного законопроекта о статусе ветерана боевых действий, который позволит расширить список военных, имеющих на него право, а также упростит его получение.
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