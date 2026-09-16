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Пятый канал

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Обещали солнце, а пошел дождь: почему прогнозы погоды бывают неточными

Обещали солнце, а пошел дождь: почему прогнозы погоды бывают неточными

Даже если прогноз обещает ясное небо и отсутствие осадков, в реальности погода может измениться. Причина в том, что атмосфера — сложная система, на которую влияет множество факторов.

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