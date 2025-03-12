Путешествие по США 2024

США совсем другая, чем показывают в СМИ в России Начало (как началась поездка) Нижний Новгород. Вообще, мы просто пошли гулять с супругой, нахаживая положенные в день десять тысяч шагов по любимому городу.
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