Названы сроки запуска в России реестра злостных неплательщиков алиментов

Об этом сообщили в Минюсте Реестр злостных неплательщиков алиментов в России заработает в 2025 году, рассказал замглавы Минюста РФ Евгений Забарчук, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
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