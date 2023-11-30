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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Дикиджи: «Я очень хочу прыгнуть четверной аксель. Мне кажется, что это мне под силу»

В ноябре 19-летний Дикиджи выиграл два этапа Гран-при России – в Казани и Москве. – От твоего тренера Олега Татаурова слышал, что ты задумываешься о четверном акселе, а на тренировках уже сейчас прыгаешь каскад из двух тройных акселей подряд.

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