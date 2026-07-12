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Отказ от славы, конфликты с Рыбниковым и тихий уход: почему звезда «Весны на Заречной улице» Нина Иванова выбрала забвение

Отказ от славы, конфликты с Рыбниковым и тихий уход: почему звезда «Весны на Заречной улице» Нина Иванова выбрала забвение

История советского кинематографа помнит немало ярких взлетов, но судьба исполнительницы роли Татьяны Сергеевны в легендарной «Весне на Заречной улице» стоит особняком.

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