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Школьников и студентов научили финансовой безопасности

Школьников и студентов научили финансовой безопасности

Теперь ребята смогут быстро распознать мошенничество и обезопасить себя.фото: vk.com--> Представители 16 стран мира приняли участие в тематических уроках по финансовой безопасности, организованных Росфинмониторингом.

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