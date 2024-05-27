Школьников и студентов научили финансовой безопасности

Теперь ребята смогут быстро распознать мошенничество и обезопасить себя.фото: vk.com--> Представители 16 стран мира приняли участие в тематических уроках по финансовой безопасности, организованных Росфинмониторингом.
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