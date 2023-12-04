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Китай

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В 2024 году в Украине хотят наладить производство систем ПВО с дальностью поражения свыше 100 км

Киев, 2 декабря /Синьхуа/ -- В 2024 году Министерство обороны и Министерство стратегических областей промышленности Украины намерены наладить производство систем противовоздушной обороны /ПВО/ с дальностью стрельбы свыше 100 км.

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