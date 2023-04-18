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Актриса Юлия Пересильд стала автором приключенческого романа «Это космос, детка»

Актриса Юлия Пересильд стала автором приключенческого романа «Это космос, детка»

Актриса Юлия Пересильд, сыгравшая главную роль в киноленте «Вызов», написала приключенческий роман «Это космос, детка».

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