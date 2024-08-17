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Шесть человек погибли при ударе Израиля по лагерю Джабалия в секторе Газа

Шесть палестинцев погибли и один был ранен в результате удара израильской армии по лагерю беженцев в районе Джабалии на севере сектора Газа, сообщает 17 августа палестинский Красный Полумесяц в социальной сети X.

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