Шесть человек погибли при ударе Израиля по лагерю Джабалия в секторе Газа

Шесть палестинцев погибли и один был ранен в результате удара израильской армии по лагерю беженцев в районе Джабалии на севере сектора Газа, сообщает 17 августа палестинский Красный Полумесяц в социальной сети X.
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