Преподаватель Архангельского музколледжа получила диплом Минкульта РФ

По итогам 2024 года Людмила Маслова была отмечена дипломом «Лучший педагог-наставник в музыкальном искусстве»26 декабря на заседании Общественного совета при Министерстве культуры РФ и с участием Министра культуры РФ Председатель общественного совета при Министерстве Культуры, народный артист, композитор, Александр Владимирович Чайковский вручил преподавателю отделения «Инструменты народного оркестра» Масловой Людмиле Васильевне Диплом «Лучший педагог-наставник в музыкальном искусстве».