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Закон, порядок, государство

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Полицейские в Санкт-Петербурге помогли мальчику отбиться от двух напавших на него алабаев

В Санкт-Петербурге в полицию Приморского района позвонил 12-летний мальчик, который сообщил о том, что у недостроенного здания на него напали собаки.

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