ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области, есть жертвы

Один человек погиб и четверо пострадали при атаке украинского БПЛА на пассажирский автобус в поселке Дубовое в Белгородской области, заявил врио губернатора региона Александр Шуваев 18 июля в своем Telegram-канале.
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