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Газета.ру

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Bild: в Германии 771,3 тысячи пенсионеров получают базовое социальное пособие

Bild: в Германии 771,3 тысячи пенсионеров получают базовое социальное пособие

Число жителей Германии пенсионного возраста, получающих базовое социальное пособие для малообеспеченных, на конец первого квартала 2026 года достигло рекордных 771,3 тысячи человек.

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