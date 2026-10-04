Bild: в Германии 771,3 тысячи пенсионеров получают базовое социальное пособие

Число жителей Германии пенсионного возраста, получающих базовое социальное пособие для малообеспеченных, на конец первого квартала 2026 года достигло рекордных 771,3 тысячи человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Депутат Разворотн...
- Роспотребнадзор: ...
- Депутат Разворотн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым