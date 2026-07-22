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«Хороший контент пошёл»: как Регина Тодоренко снимала умирающего мужа на телефон вместо того, чтобы помочь ему

«Хороший контент пошёл»: как Регина Тодоренко снимала умирающего мужа на телефон вместо того, чтобы помочь ему

Тяжелое пищевое отравление во время отдыха на Байкале могло остаться семейным воспоминанием Регины Тодоренко и Влада Топалова.

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