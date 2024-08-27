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  • Александр Шентябин
    Нечего распространять вражеские байки. Своим верить надо!Капкан захлопнулс...
  • Вектор
    Зеля много чего говорит. И ты этому клоуну веришь до сих пор? Сейчас ему только кастрюлеголовые верят.  😀Капкан захлопнулс...
  • Александр Шентябин
    Проспись, любезный!Капкан захлопнулс...

"Самый мощный" удар и "возвращение" Генерала Армагеддона: О чём говорят в военных кругах после ракетной атаки на Украину

"Самый мощный" удар и "возвращение" Генерала Армагеддона: О чём говорят в военных кругах после ракетной атаки на Украину

И этому у врага стоит поучиться. Сегодня   мы,  наконец-то     бахнули      по  Укропии. Хорошо  да  мало По  сему  случаю  вот  вам  текст  дня  от Ридовки.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
&quot;Совкое&quot; точно руине не к чему! Декоммунизировать нужно все и пусть потом сравнивают как при коммунистах и как при капиталистах! Как же уже достали эти &quot; выб@@дки&quot; славян!!!
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12 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Очень удобная позиция .Ничего  не видел, ничего не знаю.... Все будут молчать, ни каких претензий .А может всё наоборот. Только в реальной ситуации  люди могут принимать  правильные решения и отвечать за результат .Тогда  жители страны  смогут спросить о принятых мерах и о результате этих мер Гибнут мирные люди. ГДЕ  НАШИ ЗАЩИТНИКИ И КАКИЕ МЕРЫ ПРИНИМАЕТ НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО? А если молчать ,то и спросить не с кого.     ВСЁ ХОРОШО ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА.......
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11 час.
Дмитрий Бакланов
В современной войне мало попасть и уничтожить. Главное - картинка.Ты можешь превратить обьект в вызженную равнину, но ты не попал, и даже не выстрелил, пока в СМИ нет картинки. Поэтому блоггеры выкладывающие поражение наших обьектов - пособники врага. Значимый выстрел делают они, а не украинцы.
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8 час.

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