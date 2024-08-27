"Самый мощный" удар и "возвращение" Генерала Армагеддона: О чём говорят в военных кругах после ракетной атаки на Украину

"Совкое" точно руине не к чему! Декоммунизировать нужно все и пусть потом сравнивают как при коммунистах и как при капиталистах! Как же уже достали эти " выб@@дки" славян!!!

ИО

Игорь Овчаренко

Очень удобная позиция .Ничего не видел, ничего не знаю.... Все будут молчать, ни каких претензий .А может всё наоборот. Только в реальной ситуации люди могут принимать правильные решения и отвечать за результат .Тогда жители страны смогут спросить о принятых мерах и о результате этих мер Гибнут мирные люди. ГДЕ НАШИ ЗАЩИТНИКИ И КАКИЕ МЕРЫ ПРИНИМАЕТ НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО? А если молчать ,то и спросить не с кого. ВСЁ ХОРОШО ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА.......