И этому у врага стоит поучиться. Сегодня мы, наконец-то бахнули по Укропии. Хорошо да мало По сему случаю вот вам текст дня от Ридовки.
"Самый мощный" удар и "возвращение" Генерала Армагеддона: О чём говорят в военных кругах после ракетной атаки на Украину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
"Совкое" точно руине не к чему! Декоммунизировать нужно все и пусть потом сравнивают как при коммунистах и как при капиталистах! Как же уже достали эти " выб@@дки" славян!!!
Ответить
12 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Очень удобная позиция .Ничего не видел, ничего не знаю.... Все будут молчать, ни каких претензий .А может всё наоборот. Только в реальной ситуации люди могут принимать правильные решения и отвечать за результат .Тогда жители страны смогут спросить о принятых мерах и о результате этих мер Гибнут мирные люди. ГДЕ НАШИ ЗАЩИТНИКИ И КАКИЕ МЕРЫ ПРИНИМАЕТ НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО? А если молчать ,то и спросить не с кого. ВСЁ ХОРОШО ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА.......
Ответить
11 час.
Дмитрий Бакланов
В современной войне мало попасть и уничтожить. Главное - картинка.Ты можешь превратить обьект в вызженную равнину, но ты не попал, и даже не выстрелил, пока в СМИ нет картинки. Поэтому блоггеры выкладывающие поражение наших обьектов - пособники врага. Значимый выстрел делают они, а не украинцы.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии